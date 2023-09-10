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Поздняков прокомментировал своё исключение из комиссии МОК по олимпийской программе

Поздняков прокомментировал своё исключение из комиссии МОК по олимпийской программе
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал своё исключение из комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной Комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов.

Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны сейчас не подразумевает присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков в своём официальном телеграм-канале.

Комиссия МОК по олимпийской программе занимается анализом программ летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК. Исключение Позднякова стало единственным изменением в составе этой комиссии.

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