Поздняков прокомментировал своё исключение из комиссии МОК по олимпийской программе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал своё исключение из комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной Комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов.

Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны сейчас не подразумевает присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного», — написал Поздняков в своём официальном телеграм-канале.

Комиссия МОК по олимпийской программе занимается анализом программ летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК. Исключение Позднякова стало единственным изменением в составе этой комиссии.