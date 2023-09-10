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Президента ОКР Станислава Позднякова исключили из комиссии МОК по олимпийской программе

Президента ОКР Станислава Позднякова исключили из комиссии МОК по олимпийской программе
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков исключён из нового состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе, сообщает на официальном сайте организации.

Исключение Поздняков — единственное изменение в списке комиссии по сравнению с составом 2022 года. Предполагается, что его место занял вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн. Комиссия Мок по олимпийской программе занимается анализом программ летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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