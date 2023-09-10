Президента ОКР Станислава Позднякова исключили из комиссии МОК по олимпийской программе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков исключён из нового состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе, сообщает на официальном сайте организации.

Исключение Поздняков — единственное изменение в списке комиссии по сравнению с составом 2022 года. Предполагается, что его место занял вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн. Комиссия Мок по олимпийской программе занимается анализом программ летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также формирует предложения для рассмотрения исполнительным комитетом МОК.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.