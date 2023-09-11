Песков: россиянам надо участвовать в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов
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Во время проведения VIII Восточного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.
«Мы знаем, что всё-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убеждён, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведётся. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений», — цитирует Пескова «РИА Новости Спорт».
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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