Министр спорта РФ Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже с соблюдением минимальных требований, но без подписания деклараций и осуждения политики президента и правительства страны.
«Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут. И наша задача сейчас — находиться в диалоге с МОК и федерациями насчёт тех спортсменов, которые пока имеют возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. На этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».
Напомним, Летние олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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