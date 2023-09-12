Владимир Путин: олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на VIII Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), высказался по поводу положения дел в мировом спортивном движении. По мнению президента, идеалы, выстроенные Пьером де Кубертеном, извращаются современными представителями олимпийского движения.

«Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения », — цитирует Владимира Путина РИА Новости Спорт.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года.