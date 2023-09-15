Василий Уткин: хотел бы, чтобы наши спортсмены смогли выступить на Олимпиаде в Париже

Российский спортивный журналист Василий Уткин заявил, что хотел бы, чтобы российские спортсмены могли принять участие на Олимпиаде-2024 в Париже. Как отметил сам Василий, если у них не будет такой возможности, они зря прожили свою жизнь. Помимо этого, Уткин высказал своё мнение о связи патриотизма и выступления на Олимпиаде в Париже.

«На этой неделе очень активизировались разговоры о том, выступать ли российским спортсменам на Олимпиаде при том, что условия для этого выступления, конечно же, можно назвать дискриминационными в словарном смысле этого слова. На кой привлекать к этому слова «предательство» или «патриотизм»? Ведь эти слова – просто слова в языке. Они очень значимые, важные, даже начинаются на одну букву, но, в отличие от статьи Конституции и слов президента, в них каждый может вложить совершенно отдельный, свой собственный смысл. Дорогой зритель, в отъезде спортсменов – в частности, представителей командных видов спорта, которые уезжают играть в Европу или ещё куда-то – не может быть предательства. Потому что он продолжает сохранять связи со своей национальной спортивной федерацией и растёт в мастерстве. Мало того, на его месте появляется вакансия для нового представителя какой-то спортивной школы.

Ну о чём вы говорите, ну что вы несёте, вы вообще понимаете, в чём спорт-то заключается? Непрерывность спорта, непрерывность спортивного процесса – она в том и заключается, что те, кто готов к более высоким требованиям и считают (возможно, ошибочно), что способны на большее, должны пробовать большее. Это и есть спорт. А вот то, что вы говорите – это вообще не спорт. Это какой-то суррогат, и я не очень понимаю, на фига вам это нужно. Я хочу, чтобы мне было за кого болеть за Олимпиаде. И чтобы это был, по возможности, не Джокович, за которого я, в общем-то, болею. Я бы очень хотел, чтобы у наших спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде в Париже. По очень простой причине: если у них не будет такой возможности, это означает, что они зря прожили свою жизнь», – сказал Уткин на своём YouTube-канале.