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Матыцин: государство никогда не откажется от материальной поддержки спортсменов

Матыцин: государство никогда не откажется от материальной поддержки спортсменов
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил о том, что ведомство не отказывается от материальной поддержки российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призёрам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании. Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года МОК огласил рекомендации, при условии соблюдения которых российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендациями Международного олимпийского комитета государственным структурам запрещается финансировать нейтральных спортсменов.

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