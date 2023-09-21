Матыцин: государство никогда не откажется от материальной поддержки спортсменов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил о том, что ведомство не отказывается от материальной поддержки российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призёрам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании. Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года МОК огласил рекомендации, при условии соблюдения которых российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендациями Международного олимпийского комитета государственным структурам запрещается финансировать нейтральных спортсменов.