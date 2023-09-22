Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется реинтегрироваться в «олимпийскую семью», а также отметил, что из-за санкций рушится сама идея олимпизма.
«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в «олимпийскую семью». Из-за нынешних санкций пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. Конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения», — приводит слова Пескова ТАСС.
Также Песков отметил, что в России продолжается поддержка профессионального спорта: «Разумеется, развитие профессионального спорта, спорта высших достижений без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений».
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