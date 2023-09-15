Выступать без флага и гимна можно. Но «красная черта» всё же есть.

«Уже и так хуже некуда». Реакция российского спорта на слова Путина об участии в Олимпиаде

В последние полтора года по понятным всем причинам остро обсуждался вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде. МОК по-прежнему не принял окончательного решения, но рекомендации международным федерациям не оставляют сомнений: если россиян и пустят на Игры в Париж, то только в нейтральном статусе и тех, кто активно не поддерживает СВО.

Довольно жёсткие условия заставляют общество говорить о бойкоте таких Олимпийских игр. Открыто к этому призывали немногие. Все ждали, а что же по этому поводу скажет президент России Владимир Путин.

На днях он чётко обозначил свою точку зрения по этому вопросу: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними».

То есть государственного бойкота Олимпиады не будет. Препятствий для тех, кто захочет выступить в Париже по условиям МОК, какими бы они ни были, – тоже.

Полностью высказывание президента здесь: Путин — об участии в Олимпиаде: спортсмены должны сами принять это решение

«Мы хотим участвовать, но не везде нас ждут»

Стоит сказать, что после слов президента на форуме ВЭФ стали бледнее краски в речах тех, кто давно и уверенно высказывался резко против «нейтрального» участия россиян на ОИ-2024. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что если российские атлеты появятся в Париже, то это уже хорошо.

«Я всегда считал, что шантаж и бойкот – вещи неприемлемые в спорте. Поддерживаю мнение руководства страны, что участие в крупных спортивных соревнованиях необходимо. Мы-то хотим участвовать, но не везде нас ждут или где то создают условия, неприемлемые для участия наших спортсменов.

Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями. У нас уже сформировался иммунитет к давлению наших зарубежных партнеров».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допускает коллективный отказ спортсменов от участия в нейтральном статусе:

«Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране».

«Вообще, и так уже хуже некуда»

Любопытную точку зрения высказал депутат Госдумы Николай Валуев.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры.

Это на случай, если в последний момент они вновь ещё что-то напридумывают. Вообще, и так уже хуже некуда», – сказал депутат «СЭ».

Николай Валуев Фото: РИА Новости

Для четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова интересы государства превыше всего. Он категоричен.

«Я придерживаюсь мнения двух великих – Ирины Винер и Елены Вяльбе, которые сказали, что мы не должны ехать без флага и гимна, и нас таких много. Не надо забывать наше знамя над Рейхстагом. Я отношусь к поколению победителей, которые были и с флагом, и с гимном. Должны быть интересы государства, политики и экономики. На мой взгляд, решение надо принимать исходя из них», – рассказал Тихонов Metaratings.

«Без флага нам на Игры выезжать не надо»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была лаконична, когда говорила о возможности отправиться на Игры-2024.

«Мы пока не знаем, допустят ли вообще кого-то из российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Но как наш президент скажет, так и будем действовать в вопросе участия», – сказала Винер «Матч ТВ».

А глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, несмотря на высказывание президента, осталась при своей категоричной позиции.

«Моё мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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«Неприемлемо, чтобы спортсмен отказался от России»

Вопрос с флагом и гимном де-факто уже не обсуждается – нет никаких шансов, что россиян пустят на Олимпиаду с национальными символами. Другое дело – декларация с осуждением политики страны. МОК пока не настаивает на подписании такого документа, но его появление нельзя исключать.

Подобную декларацию все считают запретительной преградой.

«Думаю, что наше высшее руководство может согласиться на выступление без флага и гимна, но не на остальные условия. Это неприемлемо, не может наш президент согласиться на то, чтобы наш спортсмен отказался от России», – поделилась своей точкой зрения с «Матч ТВ» старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Россия на Олимпиаде под нейтральным флагом Фото: Elsa/Getty Images

«Наша задача сейчас – находиться в диалоге с МОК и федерациями насчёт тех спортсменов, которые пока имеют возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства.

Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие», – выражает надежду министр спорта страны Олег Матыцин.

Вот только что будет, если МОК захочет переступить «красную черту»?

На этот вопрос пока ни у кого нет ответа.