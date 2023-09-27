Станислав Поздняков — о международных санкциях: все сложности впереди, это лишь разминка

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков дал интервью, в котором охарактеризовал период своего нахождения в организации и оценил перспективы выхода из ситуации, в которой оказался российский спорт. По утверждению Позднякова, приходя в ОКР в 2016 году на фоне скандалов вокруг Олимпиады-2014, он ещё не представлял, с какими сложностями придётся столкнуться в дальнейшем.

«Самой большой сложностью было нормализовать ситуацию после Пхенчхана-2018. На ту Олимпиаду команда выезжала в нейтральном статусе. По итогам Игр, очень сложных для нас, с учетом всех факторов ОКР был полностью восстановлен в правах, при этом у нас сложились очень хорошие взаимоотношения с менеджментом МОК. На этом базисе мы и двигались», цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

Оценивая нынешнюю ситуацию, президент ОКР отметил, что в условиях, когда МОК не в силах противостоять политическому давлению, российский спорт не отступит в угоду интересов Запада. «Считаю, что самые большие сложности еще впереди, а это лишь разминка перед настоящей битвой», — добавил Поздняков в интервью.