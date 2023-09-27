В Лозанне рассмотрят рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на соревнования

1 и 2 октября в Лозанне (Швейцария) состоится Международный форум спортсменов, в рамках которого состоится заседание Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. На заседании будут рассмотрены рекомендации для спортивных федераций, регламентирующие участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Ранее стало известно, что своё место в Комиссии спортсменов МОК сохранила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международным олимпийским комитетом были даны рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты могут быть допущены к международным стартам.
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