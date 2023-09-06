Дмитрий Васильев — об Исинбаевой: она сможет заявить позицию, которую никто не слышит

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал присутствие Елены Исинбаевой в составе комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Соответствующий документ был опубликован на сайте МОК во вторник, 5 сентября.

По словам Васильева, в тех условиях, когда всё, что касается России, воспринимается в международном спортивном сообществе в штыки, у Исинбаевой есть хорошая возможность донести позицию российских спортсменов. «Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — заявил Васильев в интервью «РИА Новости».

Елена Исинбаева вошла в состав комиссии МОК в 2016 году, в 2021 году она баллотировалась на пост председателя комиссии.