Дмитрий Васильев — об Исинбаевой: она сможет заявить позицию, которую никто не слышит

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал присутствие Елены Исинбаевой в составе комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Соответствующий документ был опубликован на сайте МОК во вторник, 5 сентября.
По словам Васильева, в тех условиях, когда всё, что касается России, воспринимается в международном спортивном сообществе в штыки, у Исинбаевой есть хорошая возможность донести позицию российских спортсменов. «Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — заявил Васильев в интервью «РИА Новости».
Елена Исинбаева вошла в состав комиссии МОК в 2016 году, в 2021 году она баллотировалась на пост председателя комиссии.
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