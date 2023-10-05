Поздняков: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, им там не гарантирована безопасность

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о том, что российские спортсмены, которые смогут принять участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже, столкнутся с предвзятым отношением.
«Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии – очень показательный момент.
Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто сможет туда пробраться, их не ждёт справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», – передает слова Позднякова «Матч ТВ».
- 5 октября 2023
-
11:40
- 4 октября 2023
-
07:52
- 3 октября 2023
-
18:42
-
12:47
-
12:34
-
11:36
- 2 октября 2023
-
18:44
- 1 октября 2023
-
19:34
-
18:07
-
16:28
-
12:26
- 29 сентября 2023
-
16:12
-
14:17
-
13:56
-
10:58
- 27 сентября 2023
-
12:49
-
10:39
- 22 сентября 2023
-
15:07
-
13:07
- 21 сентября 2023
-
13:41
-
09:15
- 20 сентября 2023
-
22:14
-
21:03
-
20:23
-
16:47
-
16:21
-
11:29
- 19 сентября 2023
-
12:21
-
11:56
- 16 сентября 2023
-
11:37
- 15 сентября 2023
-
22:35
-
19:14
-
14:15
-
09:35
- 14 сентября 2023
-
13:01