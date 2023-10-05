Поздняков: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, им там не гарантирована безопасность

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о том, что российские спортсмены, которые смогут принять участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже, столкнутся с предвзятым отношением.

«Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии – очень показательный момент.

Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто сможет туда пробраться, их не ждёт справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», – передает слова Позднякова «Матч ТВ».