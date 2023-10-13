МОК отложил решение вопроса об исключении бокса из программы Олимпиады 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отложить обсуждение вопроса об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия).
«После решения сессии Международного олимпийского комитета отозвать признание Международной ассоциации бокса МОК не признал другой руководящий орган олимпийского бокса. Поэтому любое решение относительно включения бокса в спортивную программу Олимпиады-2028 отложено», — приводит ТАСС слова Баха.
В 2019 году МОК временно отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA) из-за кризиса в организации, связанного с управлением и финансами. Боксёрский турнир не проводился уже на Олимпиаде в Токио (Япония) в 2021 году, впоследствии проблемы в организации решить тоже не удалось. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
В июне МОК исключил IBA из олимпийского движения, организацию боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году взял на себя Международный олимпийский комитет.