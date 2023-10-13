Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

МОК отложил решение вопроса об исключении бокса из программы Олимпиады 2028 года

МОК отложил решение вопроса об исключении бокса из программы Олимпиады 2028 года
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отложить обсуждение вопроса об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах на заседании исполкома МОК в Мумбаи (Индия).

«После решения сессии Международного олимпийского комитета отозвать признание Международной ассоциации бокса МОК не признал другой руководящий орган олимпийского бокса. Поэтому любое решение относительно включения бокса в спортивную программу Олимпиады-2028 отложено», — приводит ТАСС слова Баха.

В 2019 году МОК временно отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA) из-за кризиса в организации, связанного с управлением и финансами. Боксёрский турнир не проводился уже на Олимпиаде в Токио (Япония) в 2021 году, впоследствии проблемы в организации решить тоже не удалось. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

В июне МОК исключил IBA из олимпийского движения, организацию боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году взял на себя Международный олимпийский комитет.

Материалы по теме
Российский олимпийский комитет отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Российский олимпийский комитет отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android