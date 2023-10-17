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Звезда фильма «Всё везде и сразу» Мишель Йео избрана членом МОК

Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и двух наград Гильдии киноактёров США, малазийская актриса Мишель Йео стала членом Международного олимпийского комитета (МОК) на 141-й сессии организации в Мумбаи (Индия).

Помимо актрисы, членами МОК на сессии были избраны глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад, глава Национального олимпийского комитета Туниса Мехрез Буссейен, президент Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг из Швеции, глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким, Балаж Фюрьеш из Венгрии, перуанский политик, бывшая волейболистка Сесилия Тайт и немец Михаэль Мронц.

Йео известна по таким фильмам, как «Завтра не умрёт никогда», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Всё везде и сразу». В 2023 году она вышла замуж за бывшего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта.