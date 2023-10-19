В штабе ОИ-2024 прошёл второй обыск за четыре месяца

В штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года в Париже полиция провела обыск на фоне продолжающегося расследования по подозрению в коррупции. Это уже второй обыск в офисе оргкомитета летних Олимпийских игр за последние четыре месяца. Информационное агентство AFP сообщило, что фирмы по организации мероприятий, ведущие подготовку к церемонии открытия Игр, также подверглись рейдам со стороны полиции.
Сообщается, что обыски являются частью масштабного расследования по выявлению хищений государственных средств во время подготовки к Олимпиаде в Париже. Расследованием, инициированным в 2017 году, занимается Национальная финансовая прокуратура (PNF).
Глава PNF Жан-Франсуа Бонерт сообщил, что расследование пока не выявило какой-либо серьёзной коррупции или злоупотребления влиянием.
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