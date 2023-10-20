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ОКР приостановил финансирование программ на общую сумму 3,5 млрд рублей

ОКР приостановил финансирование программ на общую сумму 3,5 млрд рублей
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Олимпийский комитет России (ОКР) приостановил финансирование программ на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор организации Владимир Сенглеев на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.

«У нас есть стратегия до 2030 года, но теперь факт, что в Париж мы не поедем, и важно готовить резерв на 2028 год. Из-за того, что мы не подтвердили финансирование на этот год, мы приостановили финансирование программ на общую сумму 3514 млн рублей.

Со второго полугодия 2022 года мы профинансировали 110 первенств по 28 видам спорта на 96,45 млн рублей. За 2022–2023 годы Федеральный центр подготовки спортивного резерва профинансировал 683 первенства на сумму 594 млн рублей», — приводит слова Сенглеева издание «РИА Новости Спорт».

Также Владимир Сенглеев отметил, что большинство спортивных федераций России отчитались о дефиците бюджета.

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