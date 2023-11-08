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Британская олимпийская ассоциация поддержала участие россиян на ОИ в нейтральном статусе

Британская олимпийская ассоциация поддержала участие россиян на ОИ в нейтральном статусе
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Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон заявил, что организация поддерживает участие российских атлетов в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Любой российский или белорусский спортсмен, участвующий в соревнованиях, должен выступать в качестве нейтрального атлета, без флага своей страны. Не стоит забывать, что россияне были отстранены от участия во многих международных соревнованиях, поэтому многие из них не смогли пройти квалификацию. Мы поддерживаем идею нейтральности атлетов, мы не хотим, чтобы спортсмены были наказаны за конфликты, которые происходят в мире», — сказал Энди Энсон в интервью Sky Sports.

Напомним, МОК не направил ОКР приглашение на Игры в установленную дату 26 июля. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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