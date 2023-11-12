Президент МОК решительно исключил возможность отмены Олимпиады-2024 из-за ситуации в мире

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решительно исключил возможность отмены летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) из-за роста числа геополитических конфликтов в мире.

«У нас очень сильная геополитическая напряжённость. Сказать, что мы пожертвуем Олимпиадой, было бы совершенно неправильным подходом. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии. Предательство основной идеи спорта невозможно в рамках Международного олимпийского комитета. По определению ООН, сейчас в мире насчитывается 28 войн. Наша миссия – это гуманитарная миссия атлетов и спорта. Мы стараемся это учитывать. Людям тоже нужно что-то, что их объединяет», — приводит слова Баха Inside the Games.