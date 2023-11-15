Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о том, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендовали всем Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.

«Это рекомендации, окончательное решение принимают федерации. В качестве примера хочу привести теннис, где россияне играют на международных стартах», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал всем НОК отказаться от участия во Всемирных играх дружбы. По его словам, участие иностранных спортсменов противоречило бы рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года.