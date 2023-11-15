Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России

МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России
Аудио-версия:
Комментарии

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал всем НОК отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные олимпийские комитеты проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных соревнований, проводимых в России, но и противоречило бы общей цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — приводит слова Маклеода Inside the Games.

Материалы по теме
Стали известны призовые победителям Игр дружбы, медали будут сделаны из золота
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android