Бах: пока рано говорить о «последствиях» в отношении России из-за проведения Игр дружбы

Глава МОК Томас Бах высказался относительно проведения Игр дружбы, организатором которых является Россия.

«Пока рано говорить о «последствиях» в отношении России из-за проведения Игр дружбы», — сказал Бах во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью‑Йорке.

Напомним, МОК призвал игнорировать Игры дружбы в России. Томас Бах в обращении к международным спортивным федерациям осудил проведение альтернативных «международных политических соревнований». По его словам, участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям против РФ и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

Всемирные Игры дружбы предполагается провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.