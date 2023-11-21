Бах: пока рано говорить о «последствиях» в отношении России из-за проведения Игр дружбы
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Глава МОК Томас Бах высказался относительно проведения Игр дружбы, организатором которых является Россия.
«Пока рано говорить о «последствиях» в отношении России из-за проведения Игр дружбы», — сказал Бах во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью‑Йорке.
Напомним, МОК призвал игнорировать Игры дружбы в России. Томас Бах в обращении к международным спортивным федерациям осудил проведение альтернативных «международных политических соревнований». По его словам, участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям против РФ и цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.
Всемирные Игры дружбы предполагается провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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