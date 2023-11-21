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Томас Бах: атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или НОК

Томас Бах: атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или НОК
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Президент МОК Томас Бах высказался об ответственности спортсменов за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов. Он считает, что атлеты не связаны с данными организациями.

«Один из аспектов отсутствия дискриминации заключается в том, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или национальных олимпийских комитетов. Все атлеты, которые квалифицировались на соревнования и соблюдают правила олимпийского движения, должны иметь право участвовать в международных соревнованиях. Мы соблюдаем этот принцип отсутствия дискриминации и в контексте нарушения Олимпийской хартии со стороны ОКР», — сказал Бах во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью‑Йорке.

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