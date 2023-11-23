Сенглеев: я согласен с Путиным. Если ехать на Олимпиаду, то чтобы выигрывать

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев поделился мнением о том, в каком случае российским спортсменам стоит соглашаться ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Владимир Владимирович [Путин] сказал: «Ехать или нет – это выбор спортсмена». И я с ним согласен. Если ехать, надо ехать, чтобы выигрывать. А если есть вероятность, что победы не будет, надо подумать: стоит ли? Когда мы ехали без флага и гимна, мы понимали, что едем выигрывать и показать – да, мы под санкциями, но мы сильны. Хоккеисты вот приехали только за победой, и многие так же», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.