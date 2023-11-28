Член ОКР Бриллиантова — о CAS: данная инстанция подвержена политическому влиянию

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова раскритиковала деятельность Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Простой анализ участия российских спортивных организаций в последних арбитражных процедурах CAS позволяет сделать однозначный и, увы, печальный вывод о том, что Спортивный арбитражный суд перестал быть объективным инструментом правосудия и превратился в орудие международной спортивной бюрократии. Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров были направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов и организаций. Данная инстанция, как и сама отрасль, к сожалению, подвержена политическому влиянию. Доверие к объективности международного спортивного арбитража, конечно, серьёзно подорвано. ОКР обратился в CAS в первой половине 2022 года. Слушания были назначены только спустя год, а решений нет до сих пор», — приводит слова Бриллиантовой «Спорт-экспресс».

Напомним, CAS 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.