Советник президента ОКР: нельзя наказывать российских спортсменов, сменивших гражданство

Советник президента Олимпийского комитета России (ОКР) Давид Мусульбес высказался о целенаправленности наказания российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

«Ни в коем случае нельзя как-то наказывать российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство. Потому что это выбор каждого человека и его нужно уважать. Если кто-то думает, что может дать оценку труда каждого человека, он ошибается. Это право человека: где и с кем жить, чем заниматься. Свобода — право человека», — сказал Мусульбес в интервью Sport24.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.