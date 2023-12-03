Советник президента ОКР: нельзя наказывать российских спортсменов, сменивших гражданство
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Советник президента Олимпийского комитета России (ОКР) Давид Мусульбес высказался о целенаправленности наказания российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство.
«Ни в коем случае нельзя как-то наказывать российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство. Потому что это выбор каждого человека и его нужно уважать. Если кто-то думает, что может дать оценку труда каждого человека, он ошибается. Это право человека: где и с кем жить, чем заниматься. Свобода — право человека», — сказал Мусульбес в интервью Sport24.
Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
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