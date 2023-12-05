МОК отказался менять квалификацию и число лицензий из-за россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что система квалификации спортсменов и число лицензий на Игры в Париже не будут изменены из-за российских спортсменов. Об этом было объявлено в релизе, выпущенном на официальном сайте организации.

Напомним, в марте глава МОК Томас Бах выступил в Лозанне с речью и сообщил о критериях допуска россиян на международные турниры. Так, российские спортсмены могут быть допущены индивидуально в нейтральном статусе, без флага и гимна страны, не поддерживая при этом СВО и не быть связанным с вооружёнными силами и органами безопасности.

В октябре МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления ввиду включения в состав ОКР НОК новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.