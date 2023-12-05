Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России к ОИ-2024

Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», — говорится в заявлении.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции. МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Сегодня, 5 декабря, в Лозанне прошёл саммит МОК.