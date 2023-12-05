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Журова заявила, что МОК затягивает допуск россиян к ОИ из-за ожидания изменений в мире

Журова заявила, что МОК затягивает допуск россиян к ОИ из-за ожидания изменений в мире
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) затягивает вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады, ожидая изменения мировой политической ситуации.

«Есть федерации, которые вообще не обращают внимания и давно допустили россиян и белорусов. Но окончательное решение будет принято в марте. С марта по июль ещё будет какая-то возможность отобраться, если международные федерации кого-то из наших спортсменов допустят. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жёсткую риторику и смягчают её», — сказала Журова в интервью ТАСС.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции. МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Сегодня, 5 декабря, в Лозанне прошёл саммит МОК.

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