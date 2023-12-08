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МОК занял принципиальную позицию касательно российских политиков на Олимпиаде-2024

МОК занял принципиальную позицию касательно российских политиков на Олимпиаде-2024
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Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул категорические правила касательно приезда делегаций из России и Беларуси на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры в Париже 2024 года», — говорится в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

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