МОК в три раза увеличил сумму пожертвований для Фонда солидарности НОК Украины

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о желании увидеть на Олимпийских играх 2024 и 2026 года сильную команду от Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Для достижения этой цели руководство МОК в три раза увеличило размер Фонда солидарности НОК Украины, теперь он составляет $ 7,5 млн.

Также МОК сообщил, что около 3 тыс. украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества Украины за последние 12 месяцев воспользовались средствами из данного фонда.

Напомним, сегодня, 8 декабря, стало известно, что квалифицировавшиеся российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.