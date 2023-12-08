Спортсменов из России обяжут на ОИ-2024 подписать обновлённые условия участия

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) посредством официального пресс-релиза сообщил, что допущенные к летним Олимпийским играм – 2024 в Париже (Франция) российские спортсмены будут обязаны подписать обновлённые условия участия в турнире.

«Как и все спортсмены, они также должны будут подписать обновлённые условия участия, применимые к Олимпиаде в Париже. В них содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения»», — заявили в МОК.

Напомним, сегодня, 8 декабря, стало известно, что квалифицировавшиеся российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами. В частности, организация не допустит спортсменов, которые активно поддерживают или поддерживали военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).