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Российские спортсмены при участии в ОИ-2024 не смогут использовать госфинансирование

Российские спортсмены при участии в ОИ-2024 не смогут использовать госфинансирование
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Международный олимпийский комитет (МОК) не позволит участвовать в летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) российским спортсменам, которые в качестве оплаты своего труда и так далее используют государственное финансирование. Это исходит из опубликованного сегодня, 8 декабря, пресс-релиза МОК.

Напомним, в октябре МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за решения ОКР включить в свой состав спортивные организации из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти субъекты входят в состав РФ с 30 сентября 2022 года. Использовать другие государственные источники российские спортсмены так же не вправе.

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены.

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