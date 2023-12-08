Немецкое СМИ: как можно с уверенностью сказать, что россияне не связаны с Кремлём?

Немецкое издание Sportschau.de отреагировало на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в качестве нейтральных индивидуальных атлетов.

Издание отмечает, что направление деятельности МОК в отношении допуска россиян было понятным с лета 2022 года, причём обсуждение зачастую проводилось в кулуарах. Также отдельно указано, что за пределами Европы позиция спортивных организаций по вопросу выступления россиян и белорусов на международных турнирах была давно известна — большинство стран поддерживали возвращение спортсменов.

В связи с допуском россиян и белорусов на Олимпиаду и критериями МОК об отсутствии связей атлетов с государственными органами и военными структурами, издание задаётся вопросом: «Как можно с уверенностью доказать, что спортсмены не связаны с российскими военными структурами или Кремлём?» — а также отмечает, что спортсмены, несмотря на нейтральную форму, будут напоминать о «вопросе пропаганды».