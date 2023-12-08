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НОК Финляндии — о допуске россиян на ОИ: время для принятия этого решения ещё не пришло

НОК Финляндии — о допуске россиян на ОИ: время для принятия этого решения ещё не пришло
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Генеральный директор Олимпийского комитета Финляндии Таина Сусилуото высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе.

«Позиция Олимпийского комитета Финляндии такая же, как и раньше: по нашему мнению, время для принятия этого решения ещё не пришло. На прошлой неделе мы выразили общую позицию северных стран по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях указал, что он не рассматривает возможность участия без флага и гимна страны. Это послужило бы довольно сильным сигналом для российских спортсменов.

Бойкот? По крайней мере, сейчас не время принимать решения о бойкоте. Его нужно сделать в тот момент, когда будут приближаться Игры. Пока сложно сказать, какая мировая политическая ситуация будет складываться следующим летом. На данный момент трудно поверить, что формируется широкий фронт бойкота. Самое главное, чтобы на Олимпиаде всем была гарантирована безопасность», — приводит слова Сусилуото издание Iltalehti.

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