На Украине заявили, что лишь отказ от паспорта сделает российского спортсмена нейтральным

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный заявил AFP, что «лишь отказ от российского паспорта может быть единственным сегодня возможным способом для спортсмена доказать, что олимпийские ценности являются его главным приоритетом».

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

Ранее Бидный назвал данное решение МОК «безответственным» и заявил, что возможность участия Украины в Играх после данной новости будет обсуждаться в кругах высшего политического руководства страны.