Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

На Украине заявили, что лишь отказ от паспорта сделает российского спортсмена нейтральным

На Украине заявили, что лишь отказ от паспорта сделает российского спортсмена нейтральным
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный заявил AFP, что «лишь отказ от российского паспорта может быть единственным сегодня возможным способом для спортсмена доказать, что олимпийские ценности являются его главным приоритетом».

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

Ранее Бидный назвал данное решение МОК «безответственным» и заявил, что возможность участия Украины в Играх после данной новости будет обсуждаться в кругах высшего политического руководства страны.

Материалы по теме
Министр спорта Украины раскритиковал решение МОК допустить россиян на ОИ-2024
Материалы по теме
Российских спортсменов допустили до Олимпиады-2024. Но в Париж поедут единицы
Российских спортсменов допустили до Олимпиады-2024. Но в Париж поедут единицы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android