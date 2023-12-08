Глава спорта Норвегии призналась, что разочарована решением МОК допустить россиян до ОИ

Глава Норвежской спортивной конфедерации Зайнеб Аль-Самараи отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд политических требований МОК.

«Мы разочарованы тем, что нейтральным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами теперь разрешается выступать на Олимпийских играх. Солидарность министерства спорта Норвегии по отношению к Украине не подвергается сомнениям.

Мы должны признать, что Норвегия вместе с другими северными странами всегда была в меньшинстве по этому вопросу на международном уровне. Это неудивительно», — говорится в заявлении Аль-Самараи, опубликованном на сайте конфедерации.