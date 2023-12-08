Как вы думаете, надо ли спортсменам ехать в Париж?

Россиян пустили на Игры-2024 без флага, гимна и достоинства. А зачем нам такая Олимпиада?

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о том, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Но, конечно, далеко не все. А только те, которые отберутся на Игры по спортивному принципу и будут соответствовать всем критериям.

Если учесть, что в командных видах спорта россиян не допустили, а в личных с отбором всё настолько сложно, что кое-где даже теоретических шансов завоевать заветную лицензию просто нет, то можно сделать вывод, что в Париж в лучшем случае поедут пара десятков атлетов. Не больше.

Наверняка спортсмены из России смогут завоевать какие-то медали, но их будет, прямо скажем, немного. И в медальном зачёте они суммироваться никак не будут – согласно последнему решению МОК, это запрещено.

А дальше встаёт вопрос. Если нас допускают на Игры на столь унизительных условиях, то, может быть, стоит это приглашение проигнорировать?

Это сложная дилемма, и рубить сплеча точно не стоит. С одной стороны, принято говорить, что на Олимпиаду спортсмены едут представлять государственные интересы, но те же теннисисты от этого, кажется, довольно далеки. По турнирам они ездят точно не за бюджетные деньги.

Даниил Медведев Фото: РИА Новости

Но даже если мы говорим о спортсменах, которые получают зарплату от государства, почему они должны лишиться мечты детства из-за политики? Президент России отдал решение на откуп спортсменам и федерациям. И у них разные ответы на этот судьбоносный олимпийский вопрос.

С другой стороны, в России большое количество людей, простых болельщиков недоумевает из-за позиции спортсменов, которые готовы идти на любые условия, чтобы выступать на международных турнирах. Они считают невозможным выступления без флага и гимна, пока тысячи людей в гораздо более суровых условиях сражаются за флаг России в рамках СВО.

А вы как думаете? Надо ехать или нет?