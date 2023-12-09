Глава НОК Украины: будем пристально следить за соблюдением «условий нейтральности» россиян

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

«Почти год совместно со странами-партнёрами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, но борьба будет продолжена. Мы будем пристально следить за соблюдением «условий нейтральности» российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», — приводит слова Гутцайта пресс-служба НОК Украины.

Напомним, вчера, 8 декабря МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.