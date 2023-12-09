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Тренер сборной России по прыжкам в воду: не вижу никаких шансов поехать на ОИ-2024

Тренер сборной России по прыжкам в воду: не вижу никаких шансов поехать на ОИ-2024
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд противоречивых требований МОК.

«МОК и раньше говорил, что спортсмены могут поехать, но они выставляют такие требования, которые невозможно выполнить. Международная федерация ещё больше ужесточает эти требования. Практически нереально попасть на чемпионат мира или Олимпиаду. Даже по такому принципу, как четыре допинг-теста, они не успеют их сдать за месяц. На сегодня не вижу никаких шансов у спортсменов поехать на Игры, возможно, завтра что-то изменится.

Да и ехать в предлагаемых условиях… Я, конечно, за спортсменов, за то, чтобы они выступали. Но какая будет атмосфера, какое может быть психологическое давление? Никто не знает, какой результат они смогут в таких условиях показать», — приводит слова Моисеевой Metaratings.

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