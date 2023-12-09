Лайшев: у МОК цель ещё раз унизить Россию. Мы уже убедились, что Запад — это гнилые люди!

Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один — с точки зрения МОК ещё раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад — это гнилые люди!

Наши спортсмены сделают правильный выбор. Мы понимаем, что Олимпиада — это для них шанс на определённом жизненном этапе, и в дальнейшем такой возможности может не быть. Но Россия делает всё возможное, чтобы были альтернативные соревнования, где российские спортсмены проявили бы себя без унижений, с поднятием флага, пением национального гимна и своей формой. Как вариант, для них есть Игры Дружбы», — приводит слова Лайшева Sport24.

Вчера, 8 декабря, стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. В организации также сообщили, что россияне не будут допущены до командных соревнований. Не будут допущены на Олимпиаду и лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.