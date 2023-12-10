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На Украине рассматривают возможность бойкота ОИ-2024 из-за допуска россиян

На Украине рассматривают возможность бойкота ОИ-2024 из-за допуска россиян
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Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный оценил последствия решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпийские игры – 2024 в индивидуально нейтральном статусе.

«Если мы проанализируем и поймём, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении» — сказал Бидный в эфире телеканала «Рада».

При этом Бидный указал и на возможность бойкотирования Игр, если в Киеве увидят «неконструктивную позицию» МОК, «который будет поддерживать участие… (россиян), в таком случае наше участие невозможно».

Ранее Бидный назвал данное решение МОК «безответственным» и заявил, что участие Украины в Играх после данной новости будет обсуждаться в кругах высшего политического руководства страны.

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