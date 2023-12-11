Журова: думаю, Томаса Баха уже утомил украинский шантаж. Не едете — ваши проблемы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что бойкот Украины вредит её же спортсменам и что постоянное недовольство представителей страны уже утомило главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках. Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и ещё не факт, поедем ли мы туда вообще. Такое ощущение, что их власти относятся к таким большим соревнованиям, как к участию в Евровидении. Считают, что ничего страшного не случится, если спортсмены пропустят Игры. Как будто им наплевать.

Я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалёком будущем на них перестанут обращать внимание. Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — приводит слова Журовой RT.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов. Ряд украинских атлетов и спортивных функционеров осудили это решение.