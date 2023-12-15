Поздняков: наши спортсмены должны выступать на равных в соответствии с Олимпийской хартией

Президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков на пресс-выходе после ежегодного олимпийского собрания, состоявшегося 15 декабря в Москве, ответил на вопрос, кто из российских спортсменов отправится на Олимпийские игры в Париже.

«Сама та цифра, которая была озвучена, унизительна для российского спорта. И не представляет для нас никакого интереса, что за этим «удивительные возможности для российского спорта» открываются. Наши спортсмены должны выступать на равных в соответствии с Олимпийской хартией».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил шесть олимпийских лицензий спортсменам из России, которые будут допущены к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных атлетов.