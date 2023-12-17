Вице‑президент МОК: мы нашли болезненный, но справедливый баланс в положении россиян на ОИ

Вице‑президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч заявил, что допуск спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры в 2024 году в Париже является «болезненным, но справедливым балансом».

«Мне кажется, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс в положении российских и белорусских спортсменов. Ещё неизвестно, сколько из них пройдут квалификацию на Олимпийские игры и чем это закончится. В очень поляризованном мире нам удалось соблюсти Олимпийскую хартию. Но нужно признать, что мы живём в очень непростом мировом положении», — приводит слова Самаранча Inside the Games.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Игр‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных спортсменов.