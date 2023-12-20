Трефилов — об участии россиян в Олимпиаде: Томас Бах вертится как под вилами

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

«Олимпийские игры без России – это уже какое-то усечённое мероприятие. Томас Бах вертится как уж под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра – что запретили, что одним можно, а другим нельзя. Несолидно, всё положения об Олимпийских играх были просто позабыты. А как уж они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить. Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, то их могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам», – сказал Трефилов в интервью ТАСС.

Напомним, 8 декабря, МОК опубликовал заявление, согласно которому россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.