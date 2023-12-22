Гимнаст Белявский: нам не дали шансов участвовать в ОИ, но для меня это не большая потеря

Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Давид Белявский заявил, что не считает потерей пропуск летних Олимпийских игр 2022 года в Париже.

«Ждать ли меня на Олимпиаде? Нет. Нам не дали шансов участвовать. Тем более я там был три раза. Для меня это не такая большая потеря, как для молодых.

Буду готовиться к «Играм Дружбы» и БРИКС. Не знаю, насколько турниры будут конкурентоспособными. Поживём — увидим. Верю, что организация будет на высшем уровне, как и всегда», — приводит слова Белявского Sport24.

Отметим, что, помимо победы в командном турнире на Олимпийских играх — 2020 в Токио, Белявский также выигрывал серебро и бронзу Игр‑2016 в Рио.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить спортсменов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Чтобы получить лицензию на участие в соревнованиях, атлеты должны соблюсти ряд условий, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Глава МОК Томас Бах ранее подчеркнул, что решение о допуске россиян на ОИ было мотивировано тем, что спортсмены не могут нести наказание за действия правительств своих стран. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.