Войнова — о выплате ОКР: это очень важно для меня, но Олимпиада не про финансы

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова рассказала, что получила выплату от Олимпийского комитета России (ОКР) как спортсменка, не имеющая шанса выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Конечно же, это не замена Олимпиаде. Я как человек, выступавший на двух Олимпийских играх и оставшийся без долгожданного золота, понимаю, что Олимпиада — это не про финансы. Это далеко не финансы. Но эта выплата действительно очень важна для меня в нынешней ситуации», — сказала Войнова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Анастасия Войнова находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе. Российские атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.