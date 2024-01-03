Украина отказалась от денег из фонда МОК после допуска россиян на Олимпиаду-2024

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что страна перестала использовать средства из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК) после решения организации частично допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024.

Напомним, фонд солидарности был создан в феврале 2022 года исполкомом МОК и Европейским олимпийским комитетом вместе с небольшой рабочей группой для оказания гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества Украины.

«Мы использовали средства фонд, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. И все меня поддержали. Благодаря кабинету министров, министерству финансов на следующий год спортсмены обеспечены полностью. На закупку оборудования, экипировки, тренировочных сборов. Поэтому в этом нет смысла, но это и не нужно.

Во время личных и онлайн-встреч с руководством МОК мне постоянно предлагают деньги из фонда солидарности, ещё пять миллионов, которые мы можем использовать на подготовку», — приводит слова Гутцайта Tribuna.com.