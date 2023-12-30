Стыдно за них. Как политика поменяла спорт в 2023 году

Выражение «спорт вне политики» в 2023 году, кажется, окончательно умерло. Да, влияние сильных мира сего на одно из безобидных человеческих занятий началось не сегодня, да и не вчера. Но именно в уходящем году достигло апогея. И самое страшное, что это никто уже не пытается скрыть.

Главный спортивный институт мира – Международный олимпийский комитет – стал бесформенным образованием, утратившим свои принципы и ценности.

Продвигать чистый и независимый спорт? Да бросьте!

О какой независимости можно говорить, если глава МОК организации, небезызвестный Томас Бах прямо заявил, что спорт – это политика.

«Мы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности, добиться уважения вашей организации, вам нужно сотрудничать с политикой».

Ярчайшее проявление двойных стандартов МОК весь мир увидел после осеннего обострения палестино-израильского конфликта.

Вы помните, как спортсменов сборной Израиля отстранили от международных стартов из-за их специальной операции в Секторе Газа? Вот и я не припомню такого. Они продолжают выступать. Другое дело – Россия и наша СВО. Из-за неё наши спортсмены должны или забыть родину, или страдать.

Вместо того чтобы одуматься, в Международном олимпийском комитете придумывают совершенно абсурдные критерии допуска на Игры-2024.

Без флага и гимна, без отечественной экипировки и российских источников финансирования. Без собственной медицинской бригады, команды тренеров, транспорта. А главное – со стерильной, с их точки зрения, репутацией.

А какое это всё имеет отношение к спорту, простите?

По данным МОК квоты на ОИ-2024 получили шесть человек. В Олимпийском комитете России такую цифру назвали унизительной. Поспорить трудно.

Подшефные Томаса Баха ещё весной рекомендовали международным спортивным структурам допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Конечно, большинство федераций и союзов с этим решением затянули, а кто-то и вовсе проигнорировал. Оно и понятно, зачем связываться с русскими?

При этом многие просто лицемерно лгут. Например, некоторые представители видов спорта, в которых двери нам так и не открыли, заявляют о возможных проблемах с безопасностью при проведении соревнований. Допустим. Но что на это ответят организаторы чемпионатов мира по борьбе или дзюдо? Абсолютно никаких проблем с безопасностью не было. Это просто бред.

Проблемы были, но их создавали не мы. Просто невозможно забыть историю с мирового первенства по фехтованию, которое проходило в Италии.

Там украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Соперница последней в ответ на протянутую руку россиянки выставила оружие. Казалось бы, вопиющее нарушение правил и духа фехтования. Но украинские и западные СМИ так раскачали ситуацию, что в итоге президент МОК предоставил Харлан персональную олимпийскую квоту. Де-факто за её политическую позицию. Ну и где тут спорт?

Как бы грустно ни было от всего происходящего, хочется верить в здравый смысл. Рано или поздно он должен восторжествовать. Мир может быть сколь угодно сложным, но россияне должны выступать наравне с американцами, украинцами, британцами. Спортсмены должны пожимать друг другу руки, делать совместные фотографии и стоять на одном подиуме.

Потому что спорт создан для мира. Для вражды его просто не бывает.